Во Владимирской области с 16 августа изменится расписание двух электричек

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 16 августа по техническим причинам изменится расписание электропоезда №6301 «Нижний Новгород — Гороховец». До станции Ильино состав проследует обычным расписанием, прибудет туда в 6.05 и отправится в 6.07. Далее проследует Галицкую в 6.14-6.15, а в Гороховец прибудет на пять минут позже — в 6.25.

Также изменится расписание поезда сообщением «Гороховец-Владимир». Теперь он станет курсировать так: отправление из Гороховца в 6.40, далее Молодники 6.49-6.49, Чулково 6.57-6.57, Войкова 7.02-7.02, Денисово 7.08-7.09, 324 километр 7.15-7.15, Вязники 7.25-07.40, далее по обычному расписанию.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании своих поездок.