За неделю во Владимиркой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,6 процента

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Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,6%.

За медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 3 861 человек, во Владимире – 1 366. В сравнении с предыдущей неделей снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей 3-6 лет.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 196 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.