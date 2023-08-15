Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 13:12

За неделю во Владимиркой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,6 процента

Меньше болеть стали все, кроме детей 3-6 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,6%.

За медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 3 861 человек, во Владимире – 1 366. В сравнении с предыдущей неделей снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей 3-6 лет.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 196 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.