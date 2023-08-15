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НовостиОбщество15 августа 2023 12:41

Из Владимирской области в зону СВО отправились 30 добровольцев

Во Владимире проводили на службу новую группу бойцов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, еще 30 жителей региона отправились на военную службу по контракту с Министерством обороны России. Провожали их во Владимире 15 августа от дома культуры Молодежи. Как обычно, на мероприятии присутствии представителей областного военного комиссариата, священнослужитель, волонтеры, а также родные и близкие бойцов.

После напутственных слов, с которыми к ним обратились ветераны и представители властей, а также выступления артистов, группа направилась к месту несения службы.