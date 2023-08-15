В Кольчугино муж пригрозил жене разводом и получил удар ножом

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Судом установлено, что 27 марта текущего года супруги вместе пили дома алкогольные напитки, и во время застолья жена заявила, что хочет поехать в гости к знакомым в Петушки. Муж начал возражать и пригрозил ей разводом.

В ответ на это жена схватила нож и ударила мужа в спину, однако сама испугалась и вызвала «скорую помощь». К счастью, подоспевшие вовремя врачи доставили мужчину в Кольчугинскую ЦРБ и оказали помощь, он остался жив.

Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам колонии общего режима.