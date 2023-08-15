Во Владимире будут судить парня, угостившего наркотиками девушек-подростков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Ивановской области, обвиняемого в покушении на незаконное приобретение, сбыт и склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков.

Следствием установлено, что в мае 2023 года молодой человек приехал во Владимир, где через интернет купил наркотики. Он предложил попробовать их знакомым несовершеннолетним девушкам. Об их возрасте он знал, подчеркивают в региональном Следкоме.

Одной из девушек стало плохо, ее увезли в больницу. Кроме того, были выявлены и другие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, который совершил молодой человек.

Уголовное дело направлено в суд.