Во Владимире будут судить парня, угостившего наркотиками девушек-подростков

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Ивановской области, обвиняемого в покушении на незаконное приобретение, сбыт и склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков.
Следствием установлено, что в мае 2023 года молодой человек приехал во Владимир, где через интернет купил наркотики. Он предложил попробовать их знакомым несовершеннолетним девушкам. Об их возрасте он знал, подчеркивают в региональном Следкоме.
Одной из девушек стало плохо, ее увезли в больницу. Кроме того, были выявлены и другие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, который совершил молодой человек.
Уголовное дело направлено в суд.