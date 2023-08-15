Во Владимире у местной жительницы похитили кошелек в магазине

Фото: Диана ИВАНОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в городской главк полиции областного центра поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, у нее пропал кошелек, который она оставила на прилавке в хозяйственном магазине. В нем лежало 10 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, горожанка поспешила в торговую точку, но кошелька на месте не оказалось. Оперативникам удалось найти на записях с камер наблюдения момент, когда потерпевшая оставила бумажник, а покупательница, стоявшая за ней, незаметно взяла кошелек себе.

Личность женщины установили, и вскоре ее задержали. Оказалось, что 52-летняя жительница Владимира не успела потратить наличные, которые у нее изъяли вместе с кошельком. Сейчас его вернули хозяйке.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается, подозреваемую отпустили на время следствия под подписку о невыезде.