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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:51

Во Владимире у местной жительницы похитили кошелек в магазине

Женщина в магазине Владимира в результате кражи осталась без денег
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Диана ИВАНОВА

Фото: Диана ИВАНОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в городской главк полиции областного центра поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, у нее пропал кошелек, который она оставила на прилавке в хозяйственном магазине. В нем лежало 10 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, горожанка поспешила в торговую точку, но кошелька на месте не оказалось. Оперативникам удалось найти на записях с камер наблюдения момент, когда потерпевшая оставила бумажник, а покупательница, стоявшая за ней, незаметно взяла кошелек себе.

Личность женщины установили, и вскоре ее задержали. Оказалось, что 52-летняя жительница Владимира не успела потратить наличные, которые у нее изъяли вместе с кошельком. Сейчас его вернули хозяйке.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается, подозреваемую отпустили на время следствия под подписку о невыезде.