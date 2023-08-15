Во Владимирской области в тройном ДТП пострадал годовалый ребенок

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась 12 августа около 17.35 на 62 километре автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров- Верхние Дворики».

По предварительным данным, 39-летний водитель «БМВ», ехавший со стороны Александрова во Владимир, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением 41-летнего гражданина. В свою очередь, «Лада» выехала на встречную обочину, где столкнулась с припаркованными «Жигулями».

В результате травмы получили 34-летняя пассажирка «Лады» и малыш 2023 года рождения, которого везли в той же машине. Ребенок был госпитализирован, в то время как женщине медицинскую помощь оказали на месте.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.