Во Владимирской области с начала купального сезона на воде погибли 25 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по региону, с начала купального сезона на реках и озерах области утонуло уже 25 человек, в том числе четыре ребенка.

Чаще всего взрослые тонут из-за купания в пьяном виде и плавания в не предназначенных для этого местах. Дети погибают в силу неумения плавать и оказываясь без присмотра взрослых.

Также сотрудники ГИМС провели 438 патрулирований, в ходе которых задержали 120 нарушителей правил пользования моторными лодками и другими маломерными судами. На всех нарушителей составлены административные протоколы.