Доярка из Владимирской области поборется за победу во Всероссийском конкурсе

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 по 19 августа в Нижегородской области состоится 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.

Владимирскую область на нём представит чемпион XXXII аналогичного регионального конкурса Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.

Участникам предстоит пройти четыре этапа со 100-бальной системой оценки: проверка теоретических знаний; разборка и сборка доильного аппарата; санитарная подготовка животного; доение коров в доильном зале.

По результатам всероссийского соревнования будут определены абсолютный чемпион и победители по пяти номинациям: «Мужчины всех возрастов», «Женщины ветераны старше 45 лет», «Женщины в возрасте со стажем работы более 14 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы от 8 до 14 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы в профессии от 1 года до 8 лет».