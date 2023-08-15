Во Владимире часть Большой Нижегородской перекроют из-за провала асфальта

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С 8 часов 16 августа до 20 часов 22 августа Владимирским филиалом «Т Плюс» будут проводится работы по устранению провала асфальтового покрытия в дороге на тепловой сети в районе д. 95 по ул. Большая Нижегородская.

На время проведения работ энергетики вынуждены частично перекрыть полосы движения транспорта. Чтобы сохранить возможность движения транспортного потока и обеспечить возможность объезда дорожных работ, две полосы в сторону Владимирского химического завода и три полосы в сторону Областной детской клинической больницы будут перекрываться попеременно - по одной полосе за раз.

Компания приносят жителям извинения за доставленные неудобства и приложит максимум усилий для оперативного восстановления дорожного движения.