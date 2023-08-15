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НовостиОбщество15 августа 2023 7:59

Во Владимирской области выплату к новому учебному году получили 1125 человек

Размер этой выплаты составляет 2264 рубля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Во Владимирской области малоимущим многодетным семьям предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей. Размер этой выплаты составляет 2264 рубля. Она производится 1 раз в год на каждого учащегося. В июле выплату к новому учебному году получили 1125 человек на 2,5 млн рублей, сообщает региональное Министерство социальной защиты населения.

В июле – августе это ведомство совместно с учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения с привлечением бизнес-структур проводит областную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Её цель – приобрести для детей из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также детей участников СВО рюкзаки и школьно-письменные принадлежностями для подготовки к 2023-2024 учебному году. Планируется охватить акцией не менее 6 тысяч детей региона.

Присоединиться к ней и сделать доброе дело может каждый. Новые школьно-письменные принадлежности можно принести в ближайшие комплексные центры социального обслуживания населения или социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» завершится 1 сентября.