Во Владимирской области мошенники атакуют врачей и педагогов

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на минувшей неделе жулики начали атаковать через популярные мессенджеры работников медицины и педагогов.

Мошенники звонили людям от имени главврачей и директоров школ и заверяли, что с ними свяжется «куратор» из профильного министерства, либо сотрудник полиции. В общей сложности врачей и учителей жулики «развели» таким образом на 1 миллион рублей.

Так, 53-летней учительнице школы Владимира пришло сообщение якобы от директора, который сказал, что с ней свяжется «куратор», а когда тот позвонил педагогу, та заволновалась и перевела на указанный ей счет 260 тысяч рублей.

По схожей схеме обманули 61-летнего заместителя директора другой школы, которая перевела жуликам 800 тысяч рублей и по их указке чуть не оформила кредит еще на 700 тысяч, но в дело вмешались сотрудники банка, которые вызвали полицию. Лишь после беседы с участковым женщина поняла, что ее обманули.

А 28-летней женщине-доктору прислал смс «главврач» ее больницы. Псевдоруководитель передал ей, что на нее и еще нескольких врачей якобы завели уголовное дело, и скоро поступит звонок от «следователя». Тот позвонил и начал требовать перевод 800 тысяч рублей. Однако девушка заподозрила неладное и в процессе перевода средств остановилась.

По всем фактам расследуются уголовные дела, а жителей региона полицейские еще раз призывают к бдительности.