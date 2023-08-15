Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 6:12

В Петушинском районе детский лагерь оштрафовали на 250 тысяч рублей

Нарушения в работе детского учреждения во Владимирской области вскрылись во время проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФССП России по Владимирской области

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора текущим летом проверила детский оздоровительный лагерь, расположенный на подведомственной территории.

Оказалось, что учреждение не было внесено в реестр организаций отдыха детей Владимирской области, и не имело положительного санитарно-эпидемиологического заключения. На момент проверки в лагере находилось 116 детей, однако после вскрывшихся нарушений Роспотребнадзор приостановил его работу на 90 суток, и ребятам пришлось разъехаться по домам.

В связи с нарушением законодательства в сфере организации отдыха детей лагерь был оштрафован на 250 тысяч рублей.