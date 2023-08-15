Владимирцы могут пожаловаться на нарушение избирательных прав омбудсмену

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам человека Владимирской области Людмила Романова в связи с проведением с 8 по 10 сентября выборов депутатов Законодательного Собрания открывает «Горячую линию» по сбору информации о нарушениях избирательных прав граждан.

Информацию о нарушении избирательных прав вы можете сообщить с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по телефону 8-900-478-00-33. Звонок совершается за счёт звонящего, по тарифу, установленному оператором сотовой связи.

Сообщения также принимаются по телефонам Аппарата Уполномоченного по правам человека в рабочее время: 8 (4922) 53-11-31,52-20-60, 52-40-10.