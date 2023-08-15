Во Владимирской области пройдет Межнациональный пленэр юных художников

фото регионального Правительства

15 августа во Владимирской области стартует XXII Межнациональный пленэр юных художников «Земля любви, земля надежды». В нём примут участие около 400 ребят из 30 регионов России, а также из Беларуси, Германии и Казахстана.

«Такая активность свидетельствует о том, что идеи и традиции пленэра по-прежнему актуальны и востребованы в творческом и педагогическом сообществе – как регионов нашей страны, так и у наших партнёров в ближнем и дальнем зарубежье», – уверена председатель оргкомитета, президент Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира» Елена Гуськова.

Программой пленэра предусмотрен комплекс культурно-образовательных мероприятий во Владимире, Киржаче, Муроме, Суздале и Боголюбово, участие в празднике Яблочный Спас. Киржач впервые включён в программу пленэров. Помимо знакомства с необычными местными локациями, участники побывают на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.

Также в насыщенной программе пленэра – мастер-классы от профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, научно-методическая конференция «Кардовские чтения» с презентацией сборника, посвящённого Году педагога и наставника, курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования с выдачей удостоверений государственного образца, а также пять творческих конкурсов.