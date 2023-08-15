фото из телеграм-канала городской администрации

Во Владимире ликвидируют пешеходный переход у рынка "Ополье". В мэрии отмечают, что в том месте повышенный очаг аварийности, поэтому в комиссии безопасности дорожного движения приняли решение о ликвидации "зебры".

Чтобы владимирцы не переходили дорогу в привычном месте, мэрия намерена установить ограждение со стороны тротуаров. Горожане смогут переходить дорогу по светофору на перекрестке улиц Батурина и Мира, а также нерегулируемому переходу в районе бокового входа в Центральный парк.

О точных сроках ликвидации пешеходного перехода пока не сообщается.