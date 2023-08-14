Во Владимире парень украл машину и продал ее по документам хозяина

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 6 августа в отдел полиции по Фрунзенскому району обратился 21-летний парень, который заявил об угоне своей «Лады» стоимостью 200 тысяч рублей.

Парень рассказал, что машину оставил открытой, причем внутри лежали как документы на автомобиль, так и паспорт самого молодого человека.

Однако уже через несколько дней полицейским удалось установить и задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый 20-летний житель Владимира. Он признался в краже и рассказал, что ночью пробрался в чужую легковушку, и в бардачке нашел все документы. Заметив, что он очень похож на хозяина, молодой человек решил этим воспользоваться, перегнал машину, а на следующий же день продал за 15 тысяч рублей.

Автомобиль полицейские нашли и изъяли. На время расследования кражи подозреваемого отправили в следственный изолятор.