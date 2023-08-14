Во Владимирской области ферма работала без ограждения территории по периметру

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, природоохранным надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства на одной из ферм в Ковровском районе.

Установлено, что там коров содержали на территории, которая не имела забора и дезинфекционного барьера.

Все это позволяло пройти на территорию кому угодно, в том числе диким животным, которые могут занести заразные болезни.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в Ковровский городской суд, потребовав устранить нарушения. Суд удовлетворил это требование, и теперь вся территория фермы огорожена новым забором, также на въезде оборудовали дезинфекционный барьер.