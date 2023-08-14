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НовостиОбщество14 августа 2023 13:11

Мост на Рпенском проезде предлагают назвать именем Александра Невского

Это будет способствовать сохранению исторической памяти об Александре Невском
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Общественная палата и Совет старейшин города Владимира выступили с совместным обращением к главе города Дмитрию Наумову с предложением назвать новое сооружение - мост по Рпенскому проезду - в честь князя Александра Невского.

Общественники считают, что это будет способствовать сохранению исторической памяти об одной из самых популярных фигур российской истории, Александре Невском, бывшим в 1252-1263 гг. Великим князем Владимирским.

Идею поддержали и многие другие общественные объединения, в том числе «Владимирское Александро-Невское общество».