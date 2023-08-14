Во Владимирской области лжесотрудники Роспотребнадзора обманывают организации

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в последнее время участились случаи, когда руководству различных предприятий, организаций и предпринимателям звонят некие неизвестные люди, которые называются именами руководства надзорного ведомства.

В беседе лжесотрудники Роспотребнадзора требуют перевести деньги якобы на нужды специальной военной операции, причем перевод заставляют сделать на строго определенный банковский счет. По их словам, это личный счет якобы руководителя Роспотребнадзора региона, либо счет военнослужащего.

В связи с этим настоящие сотрудники ведомства убедительно просят организации не поддаваться на уловки мошенников и о подобных случаях немедленно сообщать в правоохранительные органы.