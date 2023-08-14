Тройка из Владимирской области заняла 3 место на Чемпионате русских троек

Фото Полины Лурье

12 августа на Московском конном заводе №1 прошёл Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России». Темой турнира в этом году стала «История русской тройки»: от ярмарочных катаний и купеческих обозов, до путешествий Пушкина, разбойников, колхозных выездов и лихой езды в ресторации к цыганам.

Шесть троек из Московской, Владимирской, Тверской, Нижегородской областей соревновались в мастерстве управления на маршруте.

Тройка из Владимирской области под управлением опытного мастера-наездника Василия Минчева вновь поборолась за призы чемпионата, выступив с программой «Покровский край», и заняла 3-е место за стиль. В составе Владимирской тройки выступили красавцы орловские рысаки – коренник Бобырь и пристяжные Ирбис и Камелот.

Первое место и в паркуре, и в стиле заняла тройка Московского конного завода №1 под управлением Александра Каурковского. Второе место – у тройки КСК «Баллада» из Московской области под управлением Анастасии Сорокиной. Третье место у прошлогоднего победителя Леонида Смаглия на тройке ПАО «Акрон».