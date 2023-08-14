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НовостиОбщество14 августа 2023 11:50

В сентябре во Владимирской области может похолодать до 0 градусов

Конец первого осеннего месяца будет холодным
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным синоптиков "Гисметео", которые уже опубликовали прогноз на сентябрь, первый месяц осени будет переменчивым.

В первой половине сентябре будет настоящее "бабье лето". Днем воздух будет прогреваться до +22 градусов. Вместе с этим будут идти дожди.

Но уже начиная с 18 сентября, станет прохладно. Дневная температура будет колебаться на уровне +9, +11 градусов. А вот ночью возможны заморозки. Столбик термометра может опуститься до 0, +2 градусов.

И все-таки это только предварительный прогноз, который еще может измениться.