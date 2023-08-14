Во Владимирской области парень украл у отца деньги из сейфа

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено уголовное дело в отношении 22-летнего безработного жителя Гороховецкого района. Мужчина обвиняется в краже.

Установлено, что парень, задолжав знакомым, решил украсть деньги из сейфа, принадлежащего его отцу. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдает, молодой человек взял ключи, открыл сейф и похитил 237 тысячи рублей наличными.

Как сообщают в областном УМВД, спустя некоторое время у парня вновь возникли финансовые трудности и он решился на кражу ювелирных изделий у матери своей близкой подруги. Потерпевшая доверяла молодому человеку и давала ключи от своей квартиры. В один из дней, в отсутствие хозяев, он украл из квартиры золотые украшения на 168 тысяч рублей.

Похищенными деньгами он погасил свои долги, а золото сдал в ломбард, потратив вырученные деньги на свои нужды. Молодой человек свою вину признал полностью и возместил причиненный материальный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.