Владимирская спортсменка завоевала золото II игр стран СНГ в турнире по боксу

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14 августа в Республике Беларусь завершаются II Игры стран Содружества Независимых Государств. В турнирах в 20 видах спорта принимали участие 11 городов: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв, Борисов, Солигорск, Орша, Молодечно и Жлобин.

В Орше в минувшие выходные завершились финальные бои по боксу среди юниорок. Воспитанница владимирской спортивной школы олимпийского резерва по боксу Анастасия Малова в конкурентной борьбе завоевала золотую медаль.

В копилке владимирских спортсменов это третья медаль Игр: на прошлой неделе серебро и золото завоевала легкоатлетка Вероника Бахирева.

К слову, во Владимирской области боксом занимаются около 6 тысяч человек, для нашего региона это один из 14 базовых видов спорта.