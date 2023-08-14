Жительница Юрьев-Польского фиктивно вышла замуж за таджика за 80 тысяч рублей

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Прокуратура Юрьев-Польского района установила, что 1 сентября 2018 года в Богородском отделе ЗАГС Управления ЗАГС Москвы был зарегистрирован брак между гражданкой РФ и таджиком. Поженилась пара не большой любви. Брак был фиктивным.

Как сообщает областная прокуратура, мужчине было необходимо получить разрешение на временное проживание в России. За заключение фиктивного брака женщина получила 80 тысяч рублей.

24 февраля этого года на женщину завели уголовное дело по статье "организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". По результатам проверки прокурором в Юрьев-Польский районный суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, решение в законную силу не вступило.