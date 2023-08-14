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НовостиОбщество14 августа 2023 8:21

Во Владимирской области планируют провести ягодный форум

Он позволит привлечь профильных специалистов для решения вопросов ягодного производства
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Во Владимирской области планируется провести ягодный форум. Это идея группы компаний DeLavant, в которую входят Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, Владимирский хлеб, логистическая компания Сельхозавтотранс.

В 2018 году предприятие запустило проект «Малина в шоке» в Юрьев-Польском районе. За несколько лет удалось высадить 20 гектаров малины и 5 гектаров смородины. К 2026 году запланировано еще 145 гектар посадок. В перспективе есть планы возродить владимирскую вишню и невежинскую рябину.

Ягодный форум позволит привлечь на одну площадку профильных специалистов со всей страны, экспертов из европейских стран и стран ближнего зарубежья для решения острых вопросов в области ягодного производства, рассказали в Минсельхозе региона.