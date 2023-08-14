Во Владимирской области планируют провести ягодный форум

фото регионального Правительства

Во Владимирской области планируется провести ягодный форум. Это идея группы компаний DeLavant, в которую входят Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, Владимирский хлеб, логистическая компания Сельхозавтотранс.

В 2018 году предприятие запустило проект «Малина в шоке» в Юрьев-Польском районе. За несколько лет удалось высадить 20 гектаров малины и 5 гектаров смородины. К 2026 году запланировано еще 145 гектар посадок. В перспективе есть планы возродить владимирскую вишню и невежинскую рябину.

Ягодный форум позволит привлечь на одну площадку профильных специалистов со всей страны, экспертов из европейских стран и стран ближнего зарубежья для решения острых вопросов в области ягодного производства, рассказали в Минсельхозе региона.