Владимирская область попала в антирейтинг самых аварийных регионов России

фото с сайта УМВД по Владимирской области

В первом полугодии в России произошло 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими. Число погибших в авариях выросло на 4,5%, а число раненых на – 4,9%.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах. В его основе лежит количество ДТП с пострадавшими в январе-июне 2023 года на 100 тысяч единиц автобусов, грузовых и легковых автомобилей.

Владимирская область в рейтинге заняла 75 строчку из 85, что говорит о высокой аварийности на дорогах региона. За первое полугодие произошло 151 ДТП с пострадавшими. Это на 1,4 процента больше, что в первом полугодии прошлого года. Число пострадавших в авариях составило 82,8 на 100 тысяч жителей.

Меньше всего ДТП произошло в Чеченской Республике (13,8), Томской области (39,8) и ЯНАО (41,5). Больше всего аварий с пострадавшими случилось в Республике Тыва (315,6), Омской области (198,9) и Калмыкии (186,4).

Среди ближайших соседей Москва заняла 16 место с 78,6 ДТП, Ивановская область на 49-й строчке (110,8), Рязанская на 58-м месте (115), Нижегородская на 62 месте (119,9), Ярославская на 71-м месте (131).