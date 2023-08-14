Во Владимирской области в пруду утонули женщина и ребенок

Фото: ГКУ "Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области"

Как сообщает ГКУ «Служба по гражданской обороне, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области», днем 13 августа спасатели дежурной смены аварийно-спасательной службы выезжали на Галанинские ямы.

Этот пруд расположен между Судогдой и поселком Муромцево, и на нем располагается дикий пляж, где часто купаются местные жители.

К сожалению, на пруду произошел трагический инцидент — утонули женщина и ребенок. По предварительным данным от самих судогодцев, это была местная жительница и ее сын.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.