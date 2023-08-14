Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 4:29

Житель Владимирской области обжаловал мобилизацию через суд

Несмотря на то, что он работал на оборонном предприятии, его забрали в зону проведения СВО
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Владимирской области через суд обжаловал решение о мобилизации. Как говорится в картотеке Второго кассационного суда Москвы, мужчина работал на оборонном предприятии, однако ему прислали повестку.

Мужчина посчитал незаконными действия военкомата и обратился в Суздальский райсуд. Но там ему отказали. Во Владимирском областном суде заявление тоже не удовлетворили. Мужчину отправили в зону СВО, где его ранили.

В конце июня он обратился в московский суд. В августе решение владимирских судов отменили. Теперь мужчина вернется домой.