Житель Владимирской области обжаловал мобилизацию через суд

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Владимирской области через суд обжаловал решение о мобилизации. Как говорится в картотеке Второго кассационного суда Москвы, мужчина работал на оборонном предприятии, однако ему прислали повестку.

Мужчина посчитал незаконными действия военкомата и обратился в Суздальский райсуд. Но там ему отказали. Во Владимирском областном суде заявление тоже не удовлетворили. Мужчину отправили в зону СВО, где его ранили.

В конце июня он обратился в московский суд. В августе решение владимирских судов отменили. Теперь мужчина вернется домой.