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НовостиОбщество13 августа 2023 17:31

Во Владимирской области ГИБДД проводит сплошные проверки водителей

Спецрота ДПС проводит рейды на территории Камешковского района
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение 13 августа специализированная рота Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области выехала в Камешковский район, где проводит сплошные проверки на местных дорогах.

Главная цель рейдов — выявление пьяных водителей. Точно такой же рейд 19 августа состоится на территории Юрьев-Польского района. Полицейские просят сознательных водителей сообщать о пьяных автомобилистах за рулем в дежурную часть Управления ГИБДД по региону по телефону 8 (4922) 54-16-65, либо по телефонам «01», «102» или «112».