В Ковровском районе на озере Байкал вытащили из воды погибшего мужчину

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, дежурная смена ПСО в первой половине дня 12 августа выезжала на озеро Байкал, расположенное на территории Ковровского района. Оттуда поступило сообщение о происшествии на воде.

По словам спасателей, в озере утонул 30-летний мужчина, который перед купанием пил алкогольные напитки в компании друзей. Сама трагедия случилась рядом с берегом.

В связи с этим в ПСО города Коврова напомнили, что в подавляющем большинстве случаев тонут именно нетрезвые люди, так что алкоголь перед заходом в воду употреблять категорически запрещается.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.