Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 9:43

В Камешковском районе у должников за электричество арестовали автомобиль

Во Владимирской области состоялись рейды по адресам должников за «коммуналку»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФССП России по Владимирской области

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», на днях представители организации совместно с судебными приставами и инспекторами ГИБДД провели рейд по взысканию задолженностей, включая электричество и услуги ЖКХ.

Рейд проводился в деревне Новая Быковка Камешковского района. Большинство должников оплатили счета сразу после беседы, но некоторые платить отказались. В результате арест был наложен на автомобиль «Лада Гранта», телевизор и музыкальный центр. После этого в течение десяти дней селяне полностью расплатились с долгами и вернули свою технику.

В целом с начала текущего года компания провела в Камешковском районе уже 10 таких рейдов, которые будут продолжены.