В Камешковском районе у должников за электричество арестовали автомобиль

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», на днях представители организации совместно с судебными приставами и инспекторами ГИБДД провели рейд по взысканию задолженностей, включая электричество и услуги ЖКХ.

Рейд проводился в деревне Новая Быковка Камешковского района. Большинство должников оплатили счета сразу после беседы, но некоторые платить отказались. В результате арест был наложен на автомобиль «Лада Гранта», телевизор и музыкальный центр. После этого в течение десяти дней селяне полностью расплатились с долгами и вернули свою технику.

В целом с начала текущего года компания провела в Камешковском районе уже 10 таких рейдов, которые будут продолжены.