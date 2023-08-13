В Вязниках на входе в банк отсутствовали средства для удобства инвалидов

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов был проверен один из местных банков.

Оказалось, что на входе в офис отсутствуют пандус, табличка с названием, дублированная шрифтом Брайля, искусственная неровность желтого цвета, предупреждающая о приближении к ступеням, а также табличка с информацией о панели для вызова персонала.

Также оказалось, что расположенная на стене звуковая панель на момент проверки не работала.

По факту уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности услуг инвалидам на владельцев помещения, у которых банк арендует площади, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.