В Коврове произошел пожар в магазине на улице Социалистическая

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 13 августа в 06.46 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, происходящем в помещении продуктового магазина, расположенного в доме №16 по улице Социалистическая.

На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на двух машинах. К моменту их приезда внутри торговой точки наблюдалось много дыма. Одно звено газодымозащитников прошло внутрь, локализовало и быстро потушило пламя. Общая выгоревшая площадь составила 43 квадратных метра, сгорели вещи и отделка магазина. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.