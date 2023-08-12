Во Владимирской области с начала купального сезона утонули трое детей

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Следственный комитет РФ по Владимирской области сообщил, что с начала купального сезона на водоемах 33 региона погибли уже трое детей. Причем все случаи так или иначе связаны с тем, что родители недоглядели за своими детьми.

В двух случаях дети вообще оказались на водоемах без сопровождения взрослых. А один раз мама вроде бы и была рядом, но недоглядела за ребенком. В итоге, тот утонул. В последнем случае Следственный комитет проводит расследование. Следователи обещают дать уголовно-правовую оценку действиям матери.

Также важное уточнение от Следкома - все трагические происшествия произошли в местах, не разрешенных для купания. То есть там не было спасателей, которые могли бы оперативно отреагировать на опасность для детей. Впрочем, во Владимире даже на официальных местах для купания запретили заходить в воду из-за церкариоза.