Суздаль отмечает свое 999-летие

Фото с сайта pexels.com. Автор - Sergiy Kosenko.

12 августа Суздаль отмечает свой 999-летний день рождения. Торжественное открытие праздничной программы состоится в 15 часов на Торговой площади.

В 16 часов там начнётся фестиваль «Суздальский хоровод», а в 17.00 состоится концерт районного фестиваля «Зажечь сердца - великое призванье» с участием местных коллективов. После этого перед гостями выступят артисты Владимирской филармонии.

В 19.00 пройдет выступление лауреатов всероссийских и международных конкурсов, в 20 часов выступит кавер–бэнд «Все свои», а в 20.30 кавер–группа «PARNAS».

Завершится праздник фейерверком в 22 часа. Увидеть его можно будет с Торговой площади.