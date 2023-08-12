Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 11:19

Суздаль отмечает свое 999-летие

В городе проходят праздничные мероприятия
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с сайта pexels.com. Автор - Sergiy Kosenko.

Фото с сайта pexels.com. Автор - Sergiy Kosenko.

12 августа Суздаль отмечает свой 999-летний день рождения. Торжественное открытие праздничной программы состоится в 15 часов на Торговой площади.

В 16 часов там начнётся фестиваль «Суздальский хоровод», а в 17.00 состоится концерт районного фестиваля «Зажечь сердца - великое призванье» с участием местных коллективов. После этого перед гостями выступят артисты Владимирской филармонии.

В 19.00 пройдет выступление лауреатов всероссийских и международных конкурсов, в 20 часов выступит кавер–бэнд «Все свои», а в 20.30 кавер–группа «PARNAS».

Завершится праздник фейерверком в 22 часа. Увидеть его можно будет с Торговой площади.