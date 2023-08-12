Владимирский Роспотребнадзор выявил нарушения в питании школьников

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Региональное управление Роспотребнадзора контролирует питание в школах. Горячее питание в школах региона получают 79,1% учеников, (с 1 по 4 класс – 100% школьников, за исключением детей, находящихся на надомном обучении).

Сотрудники ведомства за 2022- 2023 учебный год провели 380 выездных плановых и внеплановых проверок, в ходе которых были выявлены нарушения.

В частности, были отобраны и исследованы пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья. Удельный вес проб готовой продукции не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям составил – 2,7%; по санитарно-химическим показателям 0%; по заниженной калорийности блюд и полноте вложения продуктов – 6,1%. Типовыми нарушениями стали нарушения режимных моментов работы пищеблока.

Было составлено 229 протоколов об административном правонарушении. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму – 741 100 рублей.

Были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, большинство из которых выполнены. Оставшиеся – находятся на контроле.