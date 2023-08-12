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НовостиОбщество12 августа 2023 7:55

Во Владимире здание школы продали за 50 миллионов рублей

Победителем аукциона стала компания, которая занимается оптовой продажей продуктов, напитков и табачных изделий
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Владимира продала с аукциона два задания на улице Мира, 90-а и земельный участок во Фрунзенском районе. Раньше там располагалась частная школа.

Победителем аукциона стала компания "Виста". Она занимается оптовой продажей продуктов, напитков и табачных изделий. Компания предложила 50,05 миллиона рублей, хотя мэрия Владимира оценила имущественный комплекс в 31,3 миллиона рублей.

Кроме компании-победительницы, в торгах участвовали пять юридических и физических лиц. Как распорядится компания новым имуществом, неизвестно.