Во Владимире здание школы продали за 50 миллионов рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Владимира продала с аукциона два задания на улице Мира, 90-а и земельный участок во Фрунзенском районе. Раньше там располагалась частная школа.

Победителем аукциона стала компания "Виста". Она занимается оптовой продажей продуктов, напитков и табачных изделий. Компания предложила 50,05 миллиона рублей, хотя мэрия Владимира оценила имущественный комплекс в 31,3 миллиона рублей.

Кроме компании-победительницы, в торгах участвовали пять юридических и физических лиц. Как распорядится компания новым имуществом, неизвестно.