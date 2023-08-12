Владимирцев предупреждают о жаре до +31 градуса

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Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что днем 12 августа местами по области ожидается жара до +30, +31 градуса. Однако синоптики "Гисметео" прогнозируют небольшой дождь в вечернее время.

13 августа воздух прогреется до +26 градусов, также возможен небольшой дождь.

Такая погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки, возникновения природных пожаров в зоне торфяных месторождений, увеличения количества происшествий и гибели людей на водных объектах, отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций.