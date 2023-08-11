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НовостиОбщество11 августа 2023 13:51

В Гусь-Хрустальном обсудили планы по дальнейшему развитию города

Власти Гусь-Хрустального намерены построить футбольный манеж
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Гусь-Хрустального

Фото: администрация города Гусь-Хрустального

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, представители общественной палаты Владимирской области и члены экспертного совета Программы развития региона провели совещание на территории муниципалитета.

Главной целью стало ознакомление с инициативами гусевчан по развитию города, набравшими наибольшую поддержку.

Мэр города Алексей Соколов уточнил, что наибольшее количество голосов набрали предложения по строительству крытого футбольного манежа на стадионе «Грань», а также ремонт Единого социально-культурного центра.

Кроме того, гусевчане предлагали очистить озеро и воздвигнуть крытый ледовый комплекс.

В ближайшей перспективе реализовывать будут первые два проекта. Соответствующие проектно-сметные документы уже разработаны, положительные заключения государственной экспертизы получены.

Пока точные сроки начала возведения объектов не называются.