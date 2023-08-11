В Муроме жильцам подъезда многоэтажки включили газ спустя полтора месяца

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях мы писали о непростой истории, произошедшей с жильцами первого подъезда дома №46 по улице Советская города Мурома. Там после июньских плановых отключений на время ремонта так и не вернули газ жильцам целого стояка. В итоге восемь квартир с первого по девятый этаж весь июль и первую декаду августа оставались без газа, люди вынуждены были ходить готовить еду к соседям.

Специалисты газовой отрасли объяснили, что зафиксировали падение давления в магистрали, но не смогли попасть для проверки в две квартиры, что и послужило поводом для не включения.

11 августа в АО «Газпром Газораспределение Владимир» сообщили, что днем 10 августа эпопея наконец-то была завершена. В организации отметили, что в первой из двух проблемных квартир никто не живет, поэтому с хозяевами удалось договориться и без проблем для остальных жителей вовсе прекратить подачу «голубого топлива». А во втором жилище действительно нашли утечку — там прохудился шланг. Жильцы скинулись и купили нерадивому хозяину новый шланг, который специалисты тут же заменили.

С этого же дня подачу газа в подъезде восстановили в полном объеме.