Партнером владимирского фонда "Защитники Отечества" стало Минобразования

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Министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова и руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Светлана Никитина подписали соглашение о сотрудничестве.

«Наша совместная работа будет направлена на оказание помощи участникам спецоперации и членам их семей в области правового просвещения и информирования по вопросам реализации образовательных программ. Также вместе будем проводить благотворительные акции и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодёжи, поддержку семей участников СВО», – сообщила Светлана Болтунова.

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут получать подробные консультации о своих законных правах и положенных им мерах поддержки в части образования как в министерстве, так и в филиале Фонда.