Во Владимирской области "Детей войны" хотят приравнять к труженикам тыла

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 августа в ковровском ДК «Современник» прошло собрание региональной общественной организации «Дети войны – 33».

По единодушному мнению собравшихся "Дети войны" по уровню региональных мер поддержки должны быть приравнены к труженикам тыла.

По словам депутата Заксобрания Сергея Бирюкова, это позволит увеличить компенсацию расходов на оплату ЖКХ до 50 процентов, установить ежегодную компенсацию на приобретение топлива в размере 3270 рублей проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.

Кроме того, расширение мер коснется ежемесячной выплаты 808 рублей, скидки на железнодорожный проезд, бесплатной медпомощи и обеспечения лекарствами и преимущественного права приема в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания населения, а также на внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.