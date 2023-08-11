Во Владимире ГИБДД проверила соблюдение водителями правил перевозки детей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, очередные рейды по контролю за использованием детских удерживающих устройств провели сотрудники Отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру.

Удалось проверить 50 автомобилей, перевозивших детей, причем ни одного нарушения зафиксировано не было.

Вместе с тем, за 7 месяцев текущего года административные протоколы за нарушение правил перевозки детей были составлены на 150 водителей.

Аналогичные рейды будут продолжены.