В Гусь-Хрустальном откроют "умную" спортивную площадку

Фото регионального Правительства

12 августа в Гусь-Хрустальном, на территории школы № 4, состоится открытие «умной» спортивной площадки. Это второй такой объект, построенный во Владимирской области в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Первую площадку – во Владимире рядом со школой № 42 – открыли в июне.

«Умная» спортивная площадка в Гусь-Хрустальном – это футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, трибуны для зрителей, раздевалки для спортсменов, беговая дорожка со специальным покрытием, современные уличные тренажёры, турники для воркаута и специальный мультимедийный комплекс, с помощью которого можно выстроить персональную программу занятий и получить рекомендации по выполнению упражнений.

Кроме того, в августе откроется еще несколько спортивных площадок. Две площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО планируется открыть в Камешковском районе – в посёлке Новки на улице Фрунзе и в деревне Лубенцы на территории Сергеихинской школы. Эти спортивные сооружения оборудованы силовыми и уличными тренажёрами, гимнастическими скамьями, турниками и брусьями.