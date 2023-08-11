Во Владимирской области магазин продавал 11 тысяч пачек контрафактных сигарет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая обвинялась в приобретении и хранении немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Судом установлено, что в декабре 2022 года женщина ради получения дополнительного дохода купила по дешевой стоимости более 11 тысяч пачек сигарет разных марок и выставила их на продажу в магазине, который арендовала.

Сигареты продавались до 8 февраля, пока даму не задержали полицейские. С учетом всех обстоятельств суд приговорил женщину к штрафу в 400 тысяч рублей. Партию нелегального табака стоимостью почти 1,3 миллиона рублей уничтожат.

Приговор в законную силу не вступил.