Во Владимире из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок

фото регионального Следкома

Во Владимирской области произошло очередное ЧП, связанное с выпадением детей из окон.

Во Владимире, в микрорайоне Коммунар, из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. По словам очевидцев, дома с ним был старший брат, который не уследил за малышом. С травмами ребенка доставили в больницу.

На место выезжали следователи Следственного комитета. Они опрашивали очевидцев, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что неделей ранее в Коврове с пятого этажа выпала пятилетняя девочка Она облокотилась на москитную сетку. Сейчас она находится в ОДКБ с тяжелыми травмами.

В этом году произошло уже 8 случаев выпадения детей из окон. Все остались живы. В большинстве случаев основной причиной являлся недостаточный присмотр за детьми.