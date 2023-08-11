Владимирская область помогает школам и детским садам Докучаевска

фото из телеграм-канала Ларисы Толстыкиной

Владимирская область продолжает помогать подшефному Докучаевску. 33 регион передал учебники для 10 и 11 классов, подарки первоклассникам, спортивный инвентарь, аудиоаппаратуру для проведения мероприятий, сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Кроме того, ведутся и ремонтно-восстановительные работы. В яслях-саде № 10 уложили тротуарную плитку во дворе, отремонтировали два эвакуационных выхода. Садик получил новую мебель: кровати, шкафчики для раздевалок, стеллажи для пищеблока, столы, стулья, шкафы для игрушек и обуви.

В школе № 4, пострадавшей от обстрела в феврале 2022 года, установили оконные блоки, сделали ремонт шиферной кровли, пищеблока, столовой, раздевалок с оборудованием санузлов и душевых, двух учебных комнат и многое другое.

Также Владимирская область приступает к ремонту музыкальной школы имени Переяславских. В Докучаевск прибыла бригада отделочников из четырех человек из Камешковского района. Они будут заниматься ремонтом санитарных комнат. С собой строители привезли сухие смеси, штукатурку, шпатлевку, грунтовку, стяжку для пола, плиточный клей, шифер и прочее.