В Гусь-Хрустальном мошенники забрали у доверчивых пенсионерок 300 тысяч рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в июле в полицию Гусь-Хрустального обратились бабушки 83 и 87 лет. С разницей в три дня им позвонили неизвестные, представившиеся «сотрудниками правоохранительных органов», которые рассказали байку о попавших в ДТП родственниках. Якобы по их вине погибли люди и за уход от уголовного дела следует заплатить.

По версии следствия, доверчивые бабушки передали приехавшей женщине-курьеру в общей сложности около 300 тысяч рублей, а когда связались с родными, то сразу поняли, что их обманули.

Оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемую, которой оказалась 52-летняя жительница Судогодского района. Она призналась в преступлении и объяснила, что нашла в интернете предложение заработать «легкие деньги». Следуя указаниям неизвестных кураторов, она забирала у бабушек наличные и переводила их «руководству», а себе оставляла небольшой процент.

Сейчас женщину проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. У полицейских есть основания полагать, что она может быть причастна к похожим эпизодам во Владимире и в соседнем регионе. На время следствия даму отправили в следственный изолятор.