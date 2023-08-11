В Коврове подрядчика оштрафовали за сорванный ремонт жилых домов

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку соблюдения законодательства в сфере закупок для государственных нужд и установила, что Фонд капитального ремонта Владимирской области заключил контракт с подрядной организацией на ремонт крыш многоквартирных домов, расположенных на улицах Барсукова, Васильево, Сосновая, Федорова и Железнодорожная.

Вместе с тем, организация ремонт вовремя провести не смогла, в связи с чем на ее руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела руководитель было оштрафован на 200 тысяч рублей. Сейчас ремонт крыш полностью завершен.